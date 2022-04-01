В Сибири не могут погасить лесные пожары из-за нехватки военных – их отправили на войну в Украину

Лесные пожары в Сибири остались бесконтрольными, потому что российские военные подразделения, которые обычно борются с ними, были передислоцированы на войну в Украину.

Об этом сообщает The Independent.

Лесные пожары в россии учащаются в регионе с весны до осени. Ученые неоднократно заявляли, что их нужно тушить как можно скорее, из-за больших выбросов углекислого газа в атмосферу Арктики, которые могут повлиять на изменение климата.

Но в этом году несколько пожаров продолжают гореть, потому что многие воинские части, ответственные за тушение пожаров, были отправлены для вторжения в Украину.

«Поскольку для больших пожаров часто нужна военная авиация, чтобы обнаруживать и проверять отчеты со спутников, а также бороться с пожарами в Сибири, сомнительно, что эти силы будут доступны даже летом, если война продолжится. Значит, либо пожаров будет больше, либо эти самолеты и личный состав уведут с западного фронта и привезут в Сибирь», - сказала исследователь климата из Университета Майами, Джессика Маккарти.

Отмечается, что площадь пожаров вдвое больше, чем в апреле 2021 года.

Кроме того, температура Земли за Полярным кругом достигла рекордных 48 градусов по Цельсию во время «устойчивого зноя» в Сибири прошлым летом.