В российском Брянске произошли масштабные пожары на нефтебазе и в воинской части

В российском Брянске произошел пожар на нефтебазе «Дружба» в Фокинском районе города.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар произошел около двух часов ночи, что стало причиной пока неизвестно. Возгоранию уже присвоен повышенный уровень сложности. Жители города сообщали, что слышали взрывы.

«К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что позже новость о пожаре пропала с сайта управления МЧС.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона пишет, что загорелись резервуары на нефтебазе.

Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске стали эвакуировать. Но причину происходящего полицейские не объясняли.

Позже стало известно еще об одном пожаре – на территории воинской части. Но власти официальных заявлений еще не давали.

Обновлено в 10:59 Появились видео с камер наблюдения, зафиксировавшие взрыв нефтебазы в Брянске.

Напомним, недавно в рф произошел масштабный пожар на крупном химическом заводе.

Также в Твери горел НИИ Воздушно-космической обороны России.