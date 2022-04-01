Жителей Николаевщины предупредили о минной опасности – уже были трагические случаи при попытке разобрать или с наездом машин на ВОП

В Николаевской области полиция призывает граждан быть максимально внимательными на дорогах и научить правилам безопасности детей. В Баштанском районе известны факты получения телесных повреждений несовершеннолетними в результате разборки мин и наезда на них автомобилями.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Даже после освобождения ряда населенных пунктов Николаевщины от российских оккупантов, в зоне боевых действий остаются неразорванные снаряды, скрытые мины и другие опасности, которые несут смертельную угрозу или причиняют травмы населению.
Уважаемые взрослые, призываем вас соблюдать правила безопасности и учить их детей:
– Не возвращайтесь в свои дома к разминированию их специалистами.
– Не заходите и не приближайтесь к опасным местам – заброшенные боевые позиции врага или техника, скорее всего, заминированы.
– Не ходите и не двигайтесь на транспорте там, где могут быть мины, — обочины, лесополосы, неизвестные или малоизвестные полевые дороги и другие пути.
– Если вы заметили мину или любой другой боеприпас, немедленно остановитесь и отойдите на безопасное расстояние – не менее 300 метров! Рядом могут быть мины. Сразу узнайте о находке на 102 или 101.
– Отметьте обнаруженный опасный участок и проследите, чтобы до прибытия специалистов никто не подходил к месту происшествия.
– Категорически запрещается прикасаться или самостоятельно разминировать боеприпасы! Оставьте это дело специалистам.