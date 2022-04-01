Жителей Николаевщины предупредили о минной опасности – уже были трагические случаи при попытке разобрать или с наездом машин на ВОП

В Николаевской области полиция призывает граждан быть максимально внимательными на дорогах и научить правилам безопасности детей. В Баштанском районе известны факты получения телесных повреждений несовершеннолетними в результате разборки мин и наезда на них автомобилями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Даже после освобождения ряда населенных пунктов Николаевщины от российских оккупантов, в зоне боевых действий остаются неразорванные снаряды, скрытые мины и другие опасности, которые несут смертельную угрозу или причиняют травмы населению.

Уважаемые взрослые, призываем вас соблюдать правила безопасности и учить их детей: