В Николаеве столкнулись ВАЗ и УАЗ – пострадал один человек

В Николаеве 25 апреля на перекрестке улицы 9-я Слободская и проспекта Центрального столкнулись автомобиль ВАЗ-2111 и УАЗ-452.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На место прибыли спасатели, экипаж патрульной полиции, бригада скорой медицинской помощи и отряд быстрого реагирования Красного Креста Украины.

Выяснилось, что во время столкновения пострадал 67-летний водитель легковой машины. Спасатели деблокировали пострадавшего. Его госпитализировали с предварительным диагнозом перелом левого бедра.