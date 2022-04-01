Одесские пиротехники будут помогать своим николаевским коллегам ликвидировать последствия обстрелов

В Николаев на помощь николаевским пиротехникам прибыли их одесские коллеги.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
«26 апреля на помощь Николаевским пиротехникам прибыли два пиротехнических расчета группы пиротехнического разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области для разминирования территории от взрывоопасных предметов, оставшихся на территории Николаевской области после обстрелов российских оккупантов», - говорится в сообщении.