Со вчерашнего вечера в сети «Киевстар» наблюдается масштабный сбой

Оператора мобильной связи «Киевстар» сообщил об аварии, из-за чего в работе сервисов возможны сбои.

Об этом компания сообщила в Twitter.

«Друзья, знаем об аварии. Уже все чиним», - говорится в сообщении компании, которое появилось в 22:26 26 апреля.

Позже в компании уточнили, что речь идет о сбое в сервисах, а все пострадавшие от сбоя получат компенсацию.

«Простите за сложности. Некоторые наши сервисы сейчас не работают. Мы уже работаем над устранением сложностей, возникших в наших системах. Вскоре все будет работать в полном объеме! Обещаем, что в ближайшее время все починим», - добавили в «Киевстар» спустя время.

Однако по состоянию на утро 27 апреля сбои в работе оператора продолжается. У кого-то нет сети, у кого-то сеть в роуминге.

В компании уточнили, что ориентировочно все починят до 08:00, однако проблемы в работе мобильной сети оператора по состоянию на 08:15 все так же присуствуют.