В мире зафиксировали 190 случаев острого гепатита среди детей – медики ищут причины вспышки

В разных странах мира зафиксировали около 190 случаев заболевания детей гепатитом неизвестного происхождения.

Об этом сообщает «The Guardian».

В Европе зарегистрировали 140 случаев заболевания, в основном в Великобритании (110). Другие случаи были обнаружены в Израиле и в Соединенных Штатах, Японии, Канаде. Отмечается, что 17 детям потребовалась пересадка печени.

Первые случаи заболевания в США были выявлены в октябре в Алабаме. Первые случаи в Великобритании были зарегистрированы в январе. В субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в связи со вспышкой был зарегистрирован как минимум один летальный исход. Агентство здравоохранения ООН заявило, что случаи были зарегистрированы у детей в возрасте от одного месяца до 16 лет.

Гепатит обычно вызывается одним из нескольких заразных вирусов гепатита, но они не были обнаружены у больных детей. Среди зарегистрированных симптомов – желтуха, диарея и боль в животе.

Одна из теорий, расследуемых Агентством по безопасности здравоохранения Великобритании, заключается в том, что отсутствие воздействия распространенного аденовируса, который обычно вызывает расстройство желудка и простуду, во время пандемии коронавируса привело к более тяжелым заболеваниям среди детей. Из 53 случаев, протестированных в Великобритании, у 40 (75%) были обнаружены признаки аденовирусной инфекции.

Директор Департамента общественного здравоохранения Шотландии Джим Макменамин сообщил, что ведется работа, чтобы понять, мутировал ли аденовирус, чтобы вызвать более тяжелое заболевание, или он может вызывать проблемы «в тандеме» с другим вирусом, включая, возможно коронавирус.

Чиновники Великобритании заявили, что «нет связи» между случаями и вакциной от Covid-19, потому что ни один из детей, пострадавших от гепатита, не получил прививку. Андреа Аммон, директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в Стокгольме, сказала: «Пока нет никакой связи между случаями и поездками».