Из-за антисанитарии 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность

Около 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность из-за антисанитарии в оккупированном россиянами городе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram

"Холера, дизентерия и кишечная палочка. Около 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и из-за невыносимых условий жизни и антисанитарии", - говорится в сообщении.

В мэрии объяснили, что уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Поэтому в городе из-за отсутствия водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии.