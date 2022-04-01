В Николаевской области 27 апреля возле берега Бугского лимана нашли тело мертвой женщины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателей на место происшествия вызвала полиция. Сотрудники ГСЧС достали тело женщины на берег. Для установления причины смерти тело погибшей доставили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее на Николаевщине спасатели достали из воды мужчину, который упал в реку и не мог выбраться на берег.