В мире снизилась заболеваемость и смертность от коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в мире за прошлую неделю снизилась на 21%, смертность – на 20%.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В период с 18 по 24 апреля заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах, кроме Африки, где она выросла на 32%, и Америки, где она выросла на 9%. Наибольшее падение количества случаев заражения наблюдалось в Восточном Средиземноморье (на 30%) и регионе западной части Тихого океана (на 28%). Всего за неделю во всем мире было обнаружено около 4,5 миллионов случаев заболевания COVID-19.

Число смертей от коронавируса уменьшилось во всех регионах, кроме Юго-Восточной Азии и Африки, там смертность выросла на 41% и на 110% соответственно. Наибольшее падение смертности было отмечено в Восточном Средиземноморье (на 34%) и в регионе западной части Тихого океана (на 33%). За неделю было зафиксировано около 15 тысяч вызванных COVID-19 смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было обнаружено около 511,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 6,2 миллиона смертей от последствий заболевания.