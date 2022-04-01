На Николаевщине соседи вынесли из горящего дома женщину и двоих детей

В селе Покровка Веселиновской громады ночью 29 апреля Сергей и Виталий Вербицкие спасли из горящего дома своих соседей – женщину и двоих детей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре сообщили в 1:30. На место прибыла местная пожарная команда, и выяснилось, что в доме находилась семья. Муж почувствовал запах дыма и выбежал звать людей на помощь. С ним также выбежала 10-летняя девочка. В помещении осталась мать и двое детей – 12-летний мальчик и 4-летняя девочка. Соседи услышали крик и отреагировали мгновенно: бросились в дом и вынесли женщину и детей. Затем их передали бригаде скорой помощи. Сейчас состояние двоих детей и женщины стабильное, а младшего ребенка – тяжелое.

Спасатели потушили пожар на площади 15 кв.м, по предварительным данным, его вызвало короткое замыкание электросети.