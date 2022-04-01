На Сахалине масштабно горит электростанция

На Сахалине в субботу, 30 апреля, произошел пожар на ГРЭС-2 (конденсационная электростанция). Спасатели борются с огнем, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю.

Об этом сообщают росСМИ.

В ГУ МЧС России Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.

В компании Сахалинэнерго заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется. Пострадавших нет.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал взрывы нефтебаз и военных складов, которые происходят в последнее время в приграничных с Украиной областях россии. По его словам, причины этих взрывов могут быть абсолютно разные. В том числе Подоляк отметил, что карма – штука жестокая.