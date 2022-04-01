На Николаевщине за сутки произошло несколько пожаров на территориях домовладений – есть пострадавшие

В Николаевской области за сутки 29 апреля произошло несколько пожаров в жилье. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Так, из-за короткого замыкания электросети возник пожар жилого дома по улице Вишневая в селе Покровка Веселинивской территориальной громады Вознесенского района.

Во время этого пожара местные вынесли из задымленного помещения женщину и двоих детей. Пострадавшие переданы представителям скорой медицинской помощи и доставлены в больницу.

Пожар в 02:00 ликвидирован местной пожарной командой села Покровка на площади 15 квадратных метров.

Пожар дров на открытой территории жилого дома по улице Светлая в Николаеве привела к повреждению кровли трех жилых домов, которые расположены рядом. При проведении разведки, звеном газодымозащиты, пожарные вывели на свежий воздух и передали медикам скорой медицинской помощи женщину 1948 года рождения. От госпитализации она отказалась.

Пожар площадью 80 квадратных метров в 17:58 локализован и в 18:20 ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Также огнеборцы 5-й ГПСЧ ликвидировали пожар на открытой территории в Николаеве. Горела сухая трава и мусор на общей площади 1000 квадратных метров. Привело к возгоранию неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Еще из-за неосторожности с огнем спасатели горела матрас в тамбуре на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Лазурная в Николаеве. Спасатели потушили огонь на площади в один квадрат.