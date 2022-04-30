В Киевской области автомобиль с бригадой ДТЭК подорвался на российском тротиловом устройстве - один энергетик погиб

В Киевской области на российском взрывном устройстве подорвалась ремонтная бригада энергетиков ДТЭК, один сотрудник погиб, двое – в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба компании в субботу, 30 апреля.

Уточняется, что трагедия произошла 28 апреля во время ремонтных работ в Макаровском районе.

По предварительным выводам автомобиль подорвался на заложенном взрывном тротиловом устройстве на глубине 60 сантиметров от земли с выведенным спусковым механизмом. В таком устройстве отсутствует металл. Поэтому его было тяжело найти саперам. На обратном пути бригадный автомобиль задел этот механизм и произошел взрыв.

Отмечается, что маршрут, по которому двигалась бригада, проверялся на наличие опасных устройств сотрудниками ГСЧС в присутствии представителей компании 20 апреля. Было получено разрешение на безопасное проведение работ в этом месте. Бригадный автомобиль двигался утром на место работ и после завершения по одной и той же согласованной трассе, не меняя маршрута.

"Компания выражает глубокие соболезнования семье погибшего ведущего инженера и пострадавших специалистов аварийной бригады, с первого дня войны работающих на энергетическом фронте, чтобы возвращать свет на освобожденных от оккупации территориях. Компания оказывает всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям пострадавших сотрудников, а также делает все, чтобы они получили необходимое лечение», – говорится в сообщении.

Во избежание подобных случаев обстоятельства трагедии изучит специальная комиссия.

Исполнительный директор Дмитрий Сахарук добавил, что ДТЭК пытается делать все возможное, чтобы максимально обезопасить работников. Аварийные бригады выезжают на место работы исключительно после саперов, которые тщательно производят разминирование территорий и дают разрешение.

"К большому сожалению, подобные трагедии все равно случаются. ДТЭК обязательно предоставит всю необходимую помощь для лечения пострадавших энергетиков и поможет семье погибшего. Благодаря энергетикам, которые героически выполняют свою работу в военное время, тысячи людей сейчас могут пользоваться электроэнергией", – прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Напомним, что Кабмин утвердил оперативный план по разминированию освобожденных от российских оккупантов территорий.