В россии упал вертолет Ми-8 – один человек погиб, 5 получили ранения

В воскресенье, 1 мая, во время посадки в городе Могоча, Забайкальский край, разбился российский вертолет Ми-8.

Об этом сообщает российское информационное агентство «Интерфакс»

По словам издания, вертолет при посадке «опрокинулся и загорелся».

«Вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, при посадке в Могоче опрокинулся на бок с вращающимся винтом и загорелся», - сказал собеседник издания.

Предварительно, на борту Ми-8 находилось 15 человек. На данный момент подтверждена смерть одного члена экипажа. Еще пятеро пострадали и были госпитализированы. Состояние выживших в краевом Минздраве оценивали как удовлетворительное.

Причины крушения выясняются, заявили в правительстве Забайкальского края. Источник агентства, в свою очередь, рассказал, что при посадке произошел резкий порыв ураганного ветра, при котором экипаж не смог удержать вертолет.