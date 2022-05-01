В Первомайске во время пожара погиб мужчина

За сутки, 30 апреля на Николаевщине случилось 6 пожаров, в частности, 3 возгорания возникли в частном секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В Березанке из-за неосторожного обращения с огнем случился пожар в доме. А в Николаеве произошло подгорание еды на плите в квартире на Богоявленском проспекте. В селе Новогригоровка Вознесенского района случился пожар соломы на территории частного домовладения.

Из-за короткого замыкания электропроводки в Первомайске произошел пожар в доме. В результате пожара погиб 32-летний мужчина.

Также два пожара зарегистрированы в экосистемах. Горели сухая трава и заросли на открытых территориях в Баштанском и Николаевском районах на общей площади 6 гектаров.