Возле Николаева в ДТП погиб офицер Службы спасения

Евгений Зинкевич В Николаевской области, возле села Калиновка 30 апреля в ДТП погиб старший лейтенант службы гражданской защиты Евгений Зинкевич.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Зинкевич служил заместителем начальника 4-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда.

«25-летний Евгений с 2014 года нес службу пожарным-спасателем, затем командиром отделения, начальником караула и с 2021 года занимал должность заместителя начальника части. Он преданно служил делу, избранному по призванию сердца, без боязни боролся с огнем, ликвидировал последствия чрезвычайных событий и ситуаций, спасая человеческие жизни. Евгений – активный, жизнерадостный, светлый строил планы на жизнь, вдыхал каждый её момент полной грудью, радовал своих близких, друзей, коллег мечтал, любил… В это время коллектив Главного управления ГСЧС разделяет с родными и близкими всю глубину непоправимой потери», - говорится в сообщении.