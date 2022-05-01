В Южноукраинске произошел пожар на полигоне бытовых отходов

В Южноукраинске 1 мая спасатели ликвидировали пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов КП «Служба коммунального хозяйства» в пределах Южноукраинской городской территориальной громады. К тушению привлекалось 6 единиц техники и 16 человек.

Совместными усилиями пожар ликвидировали на площади 700 кв.м, его причина устанавливается.