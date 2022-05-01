На Киевщине в смертельном ДТП погибли два человека – водитель автомобиля, который врезался в мотороллер, был пьян

Вечером 1 мая в Киевской области в Белоцерковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотороллера, в результате которого два человека погибли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киевской области.

Около 20:00 в поселке Ракитное произошло автопроисшествие, в результате которого произошло столкновение автомобиля BMW и мотороллера. В результате ДТП 36-летний водитель и 32-летняя пассажирка мотороллера погибли на месте.

В организме водителя иномарки обнаружили 1.8 промилле алкоголя. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские следственного управления Киевской области по факту смертельного ДТП начали досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Напомним, как в Николаеве столкнулись ВАЗ и УАЗ, в результате чего пострадал один человек.