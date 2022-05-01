В российском городе Пермь загорелся пороховой завод - две женщины погибли

В воскресенье, 1 мая, в россии произошел крупный пожар на Пермском пороховом заводе, который изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч» и комплексам ПВО.

Об этом сообщают росСМИ.

Возгорание произошло около 20:00 вечера. Пожар случился в цеху по производству пластмасс.

Огонь охватил крышу здания на всей площади. Общая площадь пожара составила 530 квадратных метров.

Во время пожара погибла женщина 1963 года рождения, еще одна женщина 1979 года рождения скончалась в больнице. Также сотрудница завода 1986 года рождения с ожогами 99% тела доставлена в реанимацию, за ее жизнь борются врачи.

«В настоящее время комиссией устанавливаются причины и обстоятельства несчастного случая», - сообщили в Управлении Ростехнадзора по Пермскому краю.

Напомним, что ранее на Сахалине масштабно горела электростанция.