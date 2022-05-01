«Мы отказались от этой ху*ни»: оккупанты не хотят идти в новое наступление на Харьковщине, несмотря на угрозу расстрела

Российские захватчики массово отказываются идти в наступление в Харьковской области. На них не действуют даже угроза расстрела за неисполнение приказа.

Об этом свидетельствует новый перехват российских захватчиков, сделанный СБУ под Изюмом Харьковской области.

- Мы, короче … отказались от этой ху*ни, понял? И нас здесь держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. - А чего отказались? - Ну они прям на передовую отправляют, в самую ж*пу. И нас на мясо, еб*ть. А там сидит чисто артиллерия – там никто из автоматов не стреляет, а под артиллерию лезть – это вообще пи*дец.