В Ровенской области на трассе Киев — Чоп столкнулись рейсовый автобус и бензовоз: По предварительной информации погибли 16 человек

В Ровенской области вечером вторника, 3 мая, на трассе Киев — Чоп столкнулись рейсовый автобус и бензовоз.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на несколько источников в специальных службах.

Сообщается о 17 погибших. В полиции факт аварии подтвердили и отметили, что трасса пока перекрыта.

«Авария произошла примерно в 19.30. По предварительной информации, возле села Ситное рядом с Радивиловым с бензовозом столкнулся автобус, осуществляющий международные перевозки. После столкновения произошел пожар. Кроме 17 погибших есть информация и о десятке людей, получивших травмы», - пишет издание.

Информацию о ДТП сообщили и в полиции. «Летальное автопроисшествие с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки произошло сегодня, 3 мая, около 19:20 на автодороге «Киев-Чоп» недалеко от села Ситное Дубенского района. В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек. Сейчас известно еще о шести травмированных. На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работает следственно-оперативная группа ГУНП, полицейские отделения №2 (г. Радивилов) и Дубенский районный отдел и патрульные. Движение по автодороге «Киев-Чоп» на этом участке перекрыто полностью. Информация будет обновляться», – рассказали в полиции.

По информации пресс-службы Нацполиции области Марии Юстицкой, движение по этому участку трассы в направлении Львова по состоянию на 21:20 полностью перекрыто. Она уточнила, что в ДТП столкнулись автобус, бензовоз и легковушка.