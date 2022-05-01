Число жертв масштабного ДТП в Ровенской области возросло до 27 человек

В результате масштабного ДТП на трассе в Ровенской области погибли 27 человек.

Об этом сообщают областная полиция и замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

Полицейские, спасатели, судебные эксперты СМЕ и НИЭКЦ завершают осмотр места происшествия, идентифицируют погибших, однако анкетные данные трех человек пока не установлены.

В настоящее время известно, что водитель автомобиля «Mercedes-Benz Vito», совершивший ДТП, совершал маневр обгона другого ТС, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом.

Личность погибшего водителя микроавтобуса пока не установлена.

На момент ДТП в салоне автобуса Setra, который направлялся в Польшу, находились 34 пассажира и один водитель. Выяснилось, что еще один пассажир должен был садиться в городе Броды, а второй водитель - во Львове. Всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса). Травмировались 12 человек: 11 – пассажиров автобуса и водитель бензовоза.

Все пассажиры в возрасте от 17 до 69 лет. Младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет;

Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

На месте происшествия производится зачистка дорожного покрытия. Движение на этом участке полностью восстановлено. Продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 286 УК Украины.

В то же время, как сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, по обновленной информации погибших уже 27 человек.