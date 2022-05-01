В Николаеве грузовик с семенами подсолнечника на скорости выехал на кольцо и перевернулся

Утром в среду, 4 мая, на въезде в Николаев со стороны Новой Одессы перевернулся седельный тягач MAN с полуприцепом.

Об этом сообщает издание «Новости-N».

Фура ехала со стороны Новой Одессы в направлении Николаева. На въезде в город автомобиль на слишком высокой скорости заехал на Терновское кольцо, водитель не справился с управлением и машина перевернулась вместе с полуприцепом. Груз — семена подсолнечника — практически полностью высыпался на обочину.

В результате ДТП травмирован водитель MAN. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

В настоящее время решается вопрос о том, как поставить фуру обратно на колеса.