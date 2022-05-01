В Армении проходят масштабные митинги – протестующие начали шествие к зданию парламента

В среду, 4 мая, в центре Еревана продолжаются массовые протестные шествия, проводимые в рамках акций неповиновения с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщают «Новости-Армения».

Протестующие перекрыли Киевский мост, связывающий центр города с южными, юго-западными кварталами и ряд крупных транспортных развязок. К месту скопления активистов прибыли специальные подразделения полиции «Красные береты». Предварительно известно, что в полицию доставили семерых протестующих.

Кроме того, демонтрансты также заблокировали движения на нескольких улицах и трассах, ведущих в город. После чего, многотысячная колона протестующих начала шествие от Площади Франции к зданию парламента, где находится премьер Пашинян.

Перед началом шествия вице-спикер от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян зачитал требование об отставке премьер-министра.

«Наши депутаты озвучат эти требования в парламенте. Мы очень медленно пойдем к парламенту. Мы не будем захватывать здания, не пойдем на провокации. Почему? Потому что в зданиях больше власти нет. Власть - у вас, она ваша. Движение набирает силу, мы уверенно движемся вперед», - сказал он.

«Я от имени всех официально заявляю СНБ и полиции: мы продолжаем мирную акцию гражданского неповиновения. Мы будем продолжать до тех пор, пока не добьемся своей цели. Сейчас идем в сторону НС и слушаем указания организаторов», - добавил Артур Ванецян.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предупредила о возможных провокациях в Ереване. В частности, поступили достоверные сведения о том, что организаторы проводимых в Ереване акций намерены посредством провокаций спровоцировать незаконные действия во время очередной сессии Национального Собрания республики, побудить участников акций захватить здание парламента и вынудить совершить определенные действия, тем самым дестабилизировав внутреннюю безопасность республики, нарушив общественный порядок и безопасность.

Напомним как в начале января в Казахстане прошли массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ, силовики применяли силу против демонстрантов.