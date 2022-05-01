В результате боевых действий возле Киева уничтожен склад компании GoodWine – ущерб оценили в €15 миллионов

Боевые действия полностью разрушили склад компании GoodWine в селе Стоянка Бучанского района Киевской области.
Об этом сообщили в компании изданию НВ.
- Уничтожено 100% площади, – сообщили в компании.
Площадь склада составляла 10 тыс. кв. м. В нем хранились вино, крепкие напитки, продукты, пиво, вода и безалкогольные напитки, аксессуары для дома, книги, декор.
- На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тысяч коллекционных, – уточнили в компании.
Сейчас GoodWine организовал складскую логистику на собственных объектах компании.
- В будущем планируем реорганизовать склад в партнерстве с логистическим оператором за пределами Киева. Общую сумму ущерба оцениваем в 15 млн евро, — добавили в GoodWine.