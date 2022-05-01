«Столкнулся с деревом и загорелся»: В Одесской области в ДТП погиб житель Николаевщины

В пятницу, 6 мая, в Одесской области погиб 42-летний житель Николаевщины, попавший в ДТП на автомобиле Subaru.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

ДТП произошло на 24 километре автодороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск, недалеко от села Иваново.

На месте следственно-оперативная группа из поселка Доброслав предварительно установила, что 42-летний житель Николаевской области по дороге домой не справился с управлением, съехал на обочину и столкнулся с деревом. От удара автомобиль вспыхнул и за считанные минуты выгорел дотла. Водитель погиб.

Сведения о происшествии полицейские внесли в ЕРДР по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего») Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.