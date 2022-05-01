На Закарпатье трое мужчин незаконно решили пересечь границу через Тису – один из них утонул, другой пропал без вести

На Закарпатье пограничники отделения «Большой Бычков» обнаружили троих нарушителей, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Мужчины, увидев стражей порядка, они поспешили преодолеть Тису, которая сейчас достаточно полноводна. Украинские пограничники проинформировали о беглецах своих румынских коллег и спасательных службах.

Как выяснилось, со стремительным течением Тисы справился один нарушитель, который живым добрался до сопредельной страны. Тело его 30-летнего товарища обнаружили у румынского берега во время совместных поисковых мероприятий, в которых приняли участие пограничники Украины и Румынии, а также спасатели ГСЧС государственного пожарно-спасательного поста поселка Большой Бычков. Судьба еще одного нарушителя границы пока неизвестна.

Напомним, что в Украине по состоянию на конец апреля почти 2,2 тысячи мужчин пытались сбежать заграницу от призыва, некоторых из них нашли мертвыми.