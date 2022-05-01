В Умани спасатели реанимировали кота, которого достали из горящей квартиры

Днем 9 мая в Умани Черкасской области спасатели реанимировали кота, который оказался в горящей квартире.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Около 16:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на улице Тыщика в пятиэтажном жилом доме возник пожар в жилой комнате.

На ликвидацию пожара прибыли пожарные 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время разведки спасатели заметили, что в охваченном дымом помещении лежит кот и практически не подает признаков жизни.

Бойцы вынесли кота на свежий воздух, смочили ему голову водой и дали подышать с помощью аппарата на сжатом воздухе.

В результате пожара огнем уничтожен натяжной потолок и обои на площади 8 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар в 17:00.

Причина пожара – короткое замыкание электросети.

Напомним, как в Харькове спасатели достали из разрушенной пятиэтажки кота, который просидел под завалами две недели.