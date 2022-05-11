На Днепропетровщине легковушка въехала в припаркованный «ЗИЛ» – погибли две женщины и ребенок, еще трое в больнице

Ночью 10 мая, на трассе М-04 «Знаменка – Луганск – Изварино» вблизи села Славянка Днепропетровской области легковушка Renault Megane сомкнулась с грузовым автомобилем «ЗИЛ» с прицепом, находившимся на обочине дороги. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

В результате ДТП пострадали 3 человека водитель, 1959 года рождения, мужчина, 1997 года рождения и мальчик, 2010 года рождения. Они госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи.

«Также, от полученных травм погибли 3 пассажира автомобиля две женщины, 1960 и 1984 года рождения и ребенок, мальчик 2014 года рождения. Тела пассажиров были деблокированы и изъяты из конструкций поврежденного автомобиля спасателями», - говорится в сообщении.

К проведению работ по ликвидации последствий ДТП был привлечен 21 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, что в Одесской области в ДТП погиб житель Николаевщины .