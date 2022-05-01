В США пилот самолета потерял сознание – судно на землю посадил пассажир, впервые севший за штурвал

В США, в штате Флорида пассажиру самолета, летевшего с Багамских островов, пришлось его сажать, не имея нужного опыта.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел днем ​​10 мая с одномоторным самолетом Cessna 208 после того, как пилот потерял сознание. Федеральное авиационное управление уже расследует инцидент. Вероятно, пилоту требовалась неотложная медицинская помощь.

Когда один из двух пассажиров понял, что пилот без сознания, он связался с авиадиспетчером. Ему ответил Роберт Морган – сертифицированный летный инструктор. Пассажир сообщил, что никогда не управлял самолетом, но имел дело с авиацией и видел, как летали другие. Сам авиадиспетчер никогда не летал на этой модели самолета, поэтому он открыл схему приборной панели и начал шаг за шагом направлять своего «ученика».

Морган принял ключевое решение направить самолет в самый большой аэропорт района – в 12 километрах от Палм-Бич Интернешнл. Вместе они посадили Cessna на взлетно-посадочную полосу.