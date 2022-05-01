Из-за военных действий россии в Черном море массово погибают дельфины

Загрязнение Черного моря в результате нападения россии на Украину может иметь долгосрочные последствия для экосистем в регионе. Уже сейчас специалисты фиксируют массовую гибель в море дельфинов и видов рыб.

Об этом пишет NBC News .

«С февраля на турецкое побережье выбросило более 100 дельфинов», – отметил Угур Озсандикчи, ведущий исследователь морской жизни Синопского университета.

По его предположениям, основной причиной массовой гибели населяющих море существ, вероятно, является шумовое загрязнение от военных кораблей на севере.

«Низкочастотные гидролокаторы военных кораблей и подводных лодок напрямую мешают эхолокации дельфинов. Не умея ориентироваться, дельфины не могут идентифицировать добычу и могут голодать. Они могут запутаться и запаниковать, случайно заплывая на скалы или на берег», - пояснил турецкий исследователь.

По мнению Озсандикчи, полное расследование причин и масштабов недавней гибели дельфинов может занять месяцы или годы, поскольку большинство береговой линии недоступно для исследователей из-за войны войны.

Такое положение вещей, отмечают специалисты, может создать кризис в биоразнообразии региона.

«Шумовое загрязнение также влияет на многие популяции рыб, заставляя их далеко мигрировать. Это нарушает местную экосистему, как внезапная гибель дельфинов, находящихся на вершине пищевой цепи Черного моря. Их смерть может угрожать целым субпопуляциям и может пройти много лет, прежде чем их популяция восстановится», - предупредил специалист.

Напомним, в Минокружении определили, что уровень загрязнения из-за войн уже равен выбросам одного металлургического предприятия за год работы.