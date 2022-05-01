Денисова заявила, что ситуация на Кинбурне близка к катастрофе – горит уникальная экосистема, несколько сел заблокированы

Российские оккупанты уничтожают заповедную песчаную косу в Очаковском районе Николаевской области - Кинбурнскую косу. Там уже больше недели бушуют лесные пожары.

Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Пожары именно на Кинбурнской косе продолжаются более недели. Огонь охватил почти 4 тысячи гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей», - отметила она.

По словам Денисовой, под угрозой уничтожения оказался весь растительный мир, в частности, самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей (его площадь составляет более 60 гектаров), многолетние деревья, розовые озера, животные.

Омбудсмен отметила, что на территории Кинбурнской косы остаются люди, которым нужна помощь, но выезд на материк контролируют российские оккупанты. Они не пропускают лесную охрану к очагам возгораний. По ее словам, также не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь, почти нет доставки продуктов для местных жителей.

«Ситуация в уникальной заповедной зоне приближается к катастрофической. Последствия лесных пожаров очень опасны для жизни людей и чрезвычайно разрушительны для окружающей среды, ведь огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом трудно будет восстановить», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов на Кинбурне возникли пожары, но русские оккупанты не дают возможности их потушить.