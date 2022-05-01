На Николаевщине сгорели два гаража, огнем уничтожен автомобиль BMW

В городах Николаев и Первомайск на территории частных домовладений произошло два пожара гаражей.

Об этом сообщает ГСЧС.

Пожарные 23 и 5 государственных пожарно-спасательных частей пожара ликвидировали на площадях 3 и 10 квадратных метров.

На первом пожаре спасен автомобиль ВАЗ 2114. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.

На пожаре гаража в Николаеве уничтожен автомобиль BMW. Ее причина устанавливается.

Напомним, что из-за обстрелов на Кинбурне возникли пожары, но русские оккупанты не дают возможности их потушить.