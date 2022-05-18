На Киевщине возле Чернобыльской зоны отчуждения горел лес

Ночью 17 мая в Киевской области горел лес возле Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Вблизи села Страхолесье Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. Во время пожара пожарные спасли местную жительницу.

Уже в 02:10 18 мая пожар был локализован на площади 45 га.

По состоянию на 9:00 наблюдается тление сухой травы и пней. К тушению привлечены 16 спасателей и четыре единицы техники.

Также наблюдаются осадки в виде дождя.

Напомним, как в апреле руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса в Чернобыльской зоне, где российские оккупанты копали траншеи. Уровень радиации в этих местах на тот момент просто зашкаливал.