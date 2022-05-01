Катастрофа китайского авиалайнера была «умышленной», его направили в смертельное пике, - СМИ

Падение пассажирского рейса компании China Eastern Airlines 22 марта могло быть результатом «намеренных действий» человека, который находился в пилотской кабине.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами официального расследования, пишет «Лига.net».

Боинг 737-800, осуществлявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение 22 марта 2022 года после резкого снижения. Погибли все 132 пассажира и все члены экипажа.

На месте крушения были найдены самописец бортовых данных и диктофон пилотской кабины, которые были отправлены в Национальный совет по безопасности на транспорте США в Вашингтоне для анализа. По данным источника WSJ, информация, извлеченная из поврежденного регистратора полетных данных, показывает, что команды на переход самолета в смертельное пике были введены в систему управления вручную.

- Самолет сделал то, что ему предписал кто-то, находившийся в кабине, – сказал изданию человек, знакомый с ходом расследования.

Ранее китайские следователи не выявили каких-либо механических или технических проблем с самолетом, которые могли бы стать причиной крушения. Китайские официальные источники среагировали на публикацию WSJ заявлением, что комиссия по расследованию авиакатастрофы отрицает какие бы то ни было утечки о ходе расследования.