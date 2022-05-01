Власти Мариуполя заявили, что Азовскому морю грозит полное вымирание из-за бомбардировки «Азовстали»

Бомбардировка «Азовстали» могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Если эти растворы вытекут, то все живое в Азовском море погибнет.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

Также эти вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости немедленного допуска на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

Советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram добавил, что множественные атаки на Азовсталь, в частности, в районе Шлаковой горы с высокой долей вероятности повредили защитные сооружения «химического озера».

«Концентрация сероводорода и дает зеленый оттенок. Само защитное сооружение предназначено для защиты акватории моря. И вот сейчас она, скорее всего, повреждена…. Дальше это зеленое вещество со сверхвысокой концентрацией сероводорода оказывается в море… А затем в течение нескольких недель его разнесет не только в акватории Мариуполя, но достанется даже Черному морю. А это смерть всей флоре и фауне Азова», – подчеркнул Андрющенко.

Напомним, из-за военных действий россии в Черном море массово погибают дельфины