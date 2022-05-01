В мире зафиксировали около 25 случаев заболевания оспой обезьян – вспышки случились в Канаде и Британии

В США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии и Великобритании расследуются уже несколько случаев заболевания обезьяньей оспой – как предполагаемых, так и уже подтвержденных.

Об этом сообщает ВВС.

Список стран, где выявлена эта инфекция, пополнили Франция, Италия, Швеция и Австралия. Оспа обезьян чаще всего встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Заболевания за пределами этого региона чаще всего связаны с поездками из Африки. По данным британской службы здравоохранения, это редкая вирусная инфекция; заболевание как правило протекает сравнительно мягко, и большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель. Вирус не так легко передается от человека к человеку, и риск массового заражения, как сообщается, весьма низок.

Первый случай заболевания в Британии был зарегистрирован 7 мая. Заболевший недавно ездил в Нигерию, где, как полагают, заразился вирусом перед возвращением в Англию. Сейчас в Британии подтверждены девять случаев. 18 мая о первом подтвержденном случае сообщила Австралия: мужчина заболел после поездки в Европу.

В Швеции и Италии зарегистрировано по одному случаю заболевания, еще один случай находится под подозрением во Франции. Недавно органы здравоохранения американского штата Массачусетс сообщили о единичном случае заражения оспой обезьян. Заболевший побывал в Канаде, где власти расследуют 13 предполагаемых случаев заражения вирусом.

Заболевание вызывается вирусом обезьяньей оспы, членом того же семейства вирусов, что и оспа, хотя оно гораздо менее опасно, и эксперты утверждают, что вероятность заражения низка. В большинстве случаев вирус протекает в легкой форме, иногда напоминая ветряную оспу, и проходит сам по себе в течение нескольких недель. Однако иногда оспа обезьян может протекать в тяжелой форме. Как сообщается, она уже привела к летальному исходу в Западной Африке.

Для заражения нужен тесный контакт с инфицированным человеком. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через слизистую глаз, носа или рта. Вирус также может распространяться при контакте с инфицированными животными, такими как обезьяны, крысы и белки, или через зараженные вирусом предметы, например постельное белье и одежду.