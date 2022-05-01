В Николаеве Daewoo влетел в дерево – водителя с многочисленными травмами забрала «скорая»

В микрорайоне Николаева Большая Корениха легковой автомобиль Daewoo Lanos влетел в дерево, пострадал водитель.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

На место аварии на автодороге Т-1518 для ликвидации последствий ДТП выехали сотрудники 19-й государственной пожарно-спасательной части 2-го ГПСО.

«Прибывшие на место спасатели выяснили, что в результате столкновения с деревом пострадал водитель легковушки. Спасатели деблокировали пострадавшего. Каретой скорой помощи мужчина госпитализирован в больницу с многочисленными травмами», – говорится в сообщении.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения рф патрульные продолжают фиксировать ДТП с погибшими или травмированными. Во многих случаях это пьяные водители, не имеющие инстинкта самосохранения.