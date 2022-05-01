В Турции перевернулся автобус со студентами - известно о 2 погибших и более 40 пострадавших

В воскресенье, 22 мая, в Турции автобус со студентами попал в ДТП. По меньшей мере, два человека погибли, 42 человека получили травмы, из них пятеро тяжелые.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Авария произошла в провинции Ниде в центральной части страны. По предварительным данным, водитель частного автобуса, который перевозил студентов из города Адана в Конью, не справился с управлением на одном из участков и вылетел с дороги.

Пострадавшие доставлены в больницы. Полиция проводит расследование.

Напомним, в Кировоградской области пассажирский автобус врезался в фуру , погибли три человека.