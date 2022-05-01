Уже в 14 странах мира обнаружили заболевших обезьяньей оспой

Швейцария стала десятой европейской страной, подтвердившей случаи обезьяньей оспы. В воскресенье Израиль также подтвердил случай обнаружения болезни, в результате чего общее число стран в мире, где обнаружили обезьянью оспу, достигло 14.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Обе страны заявили, что обнаружили по одному инфицированному человеку, недавно путешествовавшему, но Израиль заявил, что расследует другие подозрительные случаи.

После того, как вспышка была впервые обнаружена в Великобритании, вирус начал проявляться по всей Европе – случаи были подтверждены учреждениями здравоохранения Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландов, Италии и Швеции. Во время недавней вспышки в Европе, США, Канаде и Австралии было подтверждено более 80 случаев.

Оспа обезьян наиболее распространена в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Эта вспышка застала ученых врасплох, но обезьянья оспа не имеет тенденции легко распространяться между людьми, и считается, что риск для широкой общественности невелик.

В пятницу ВОЗ заявила, что последние вспышки стали неожиданными, поскольку они произошли в странах, где болезнь не является эндемичной. Пока непонятно, почему так происходит. Один из возможных вариантов заключается в том, что вирус каким-то образом мутировал, хотя пока мало доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что это новый штамм. Другой вариант – вирус оказался в благоприятных условиях для размножения и распространения. Также сейчас обезьянья оспа может распространяться легче, чем в прошлом, когда широко использовали вакцину против оспы.