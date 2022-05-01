В Чернобыльской зоне оккупанты оставили заряды разминирования - теперь они будут работать на победу Украины

В освобожденной от российской оккупации зоне отчуждения Чернобыльской АЭС взрывотехники Нацполиции обнаружили заряды.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.



«Сначала было неясно, зачем враг прикопал эти заряды. Но потом нашли ответ на этот вопрос: рядом были разбросаны остатки металлических проводов. Этот лом воины «второй армии мира» воровали и забирали с собой. Поскольку шланги зарядов занимали много места, оставили их. А в ящики набрали металлолом... Находку мы не оставили – более 30 зарядов разминирования пополнили наш арсенал. Теперь они будут работать на победу Украины! – написал Клименко.

Он рассказал, что заряды разминирования внешне похожи на шланги, но внутри наполнены пластидом.

«Их разбрасывают по периметру и взрывают с помощью детонатора. И если рядом есть мины или снаряды, все взрывается», – рассказал глава Нацполиции.

По его словам, разминирование Чернобыльской зоны – одна из ответственных задач для полицейских взрывотехников.

Напомним, МАГАТЭ направит на Чернобыльскую АЭС группу экспертов по обеспечению ядерной безопасности .