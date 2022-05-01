В Николаеве горит АЗС – есть пострадавший

В Николаеве во вторник, 24 мая, возник пожар на одной из автозаправочных станций.

Информацию о пожаре подтверждают в ГУ ГСЧС.

В результате инцидента пострадал один человек – его госпитализировали.

На место выехали сотрудники ГСЧС для ликвидации пожара.

Очевидцы сообщают о сильном горении, огромны столб дыма видно в многих частях города.

Причины возникновения пожара пока неизвестны.

Обновлено. В ГУ ГСЧС сообщили, что о пожаре АЗС в Ингульском районе сообщили в 11:03.

Для ликвидации пожара привлечены 10 единиц техники и 35 спасателей.

Тушение продолжаются, ориентировочная площадь 300 квадратных метров.