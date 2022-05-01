В Николаеве горит АЗС – есть пострадавший

В Николаеве во вторник, 24 мая, возник пожар на одной из автозаправочных станций.
Информацию о пожаре подтверждают в ГУ ГСЧС.
В результате инцидента пострадал один человек – его госпитализировали.
На место выехали сотрудники ГСЧС для ликвидации пожара.
Очевидцы сообщают о сильном горении, огромны столб дыма видно в многих частях города.
Причины возникновения пожара пока неизвестны.
Обновлено. В ГУ ГСЧС сообщили, что о пожаре АЗС в Ингульском районе сообщили в 11:03.
Для ликвидации пожара привлечены 10 единиц техники и 35 спасателей.
Тушение продолжаются, ориентировочная площадь 300 квадратных метров.