Гаражи, АЗС, автомобили - На Николаевщине ликвидировали 8 пожаров

За минувшие сутки, 24 мая, огнеборцы Николаевщины ликвидировали 8 пожаров.

Об этом сообщает ГСЧС.

Один из пожаров возник в результате вражеских обстрелов.

Спасателями был ликвидирован пожар на автозаправочной станции. Возгорание было локализировано в 12:25, в 13:05 - ликвидировано на площади 300 кв. м. К тушению привлекалось 11 единиц техники и 52 пожарных. В результате пожара пострадал мужчина, который госпитализирован в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии.

На автодороге в село Зеленый Гай и селе Мартыновка ликвидировали горения автомобилей Volkswagen Jetta и Ford Focus.

Также в селе Долгая Пристань Первомайского района занялась хозяйственная постройка. Пожарные ликвидировали горение на площади 36 кв. м, выручив рядом расположенный жилой дом. Причина пожара устанавливается.

Кроме того, было ликвидировано три пожара в экосистемах. Горели сухая трава и мусор на открытых территориях города Вознесенска и Николаева. Спасатели обеспечили оперативное реагирование и тушение. Площадь прошедшей огонь составила 2,5 га, повлекло за собой неосторожное обращение с огнем.

Напомним, как в Энергодаре горела гостиница, в которой оккупанты и их пособники обустроили себе «резиденцию».