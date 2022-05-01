На минах и растяжках, оставленных оккупантами а зоне ЧАЭС, регулярно подрываются дикие животные

В Зоне отчуждения ЧАЭС сохраняется высокий уровень пожарной опасности в связи с большим количеством оставленных оккупантами боеприпасов, на которых подрываются дикие животные.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Так, в Зоне отчуждения существенно повысился уровень пожарной опасности в связи с началом сухой, ветреной погоды, а также наличием множества мин и сигнальных ракет, оставленных оккупантами.

«Многочисленные мины и растяжки регулярно срабатывают из-за диких животных. Как следствие, животные погибают или калечатся, а в лесу может возникнуть пожар», - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение лесных пожаров, которые могут вызвать выбросы радионуклидов в атмосферу, осложняется ограниченными ресурсами в связи с последствиями войны - похищением и уничтожением техники и горючего, угрозой взрывов мин.

В частности, подтверждено 254 случая экоцида и насчитано 1,5 тысячи фактов уничтожения украинской окружающей среды в результате вооруженной агрессии российской федерации.

Напомним, что из-за военных действий россии в Черном море массово погибают дельфины.