В Первомайске сотрудники ГСЧС спасли мужчину – он едва не погиб из-за нарушений правил использования газовой плиты

В Первомайске 27 мая сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который отравился дома угарным газом.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 14:34 на пункт связи 23-й государственной пожарно-спасательной части 5-го ГПСО поступило сообщение о задымлении в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Коротченко. На место вызова направлено два дежурных отделения подразделения.

По прибытию, во время разведки, звеном газодымозащитной службы на свежий воздух выведен мужчина 1966 года рождения.

В дальнейшем пострадавшего, с предварительным диагнозом отравление угарным газом, карета скорой помощи госпитализировала в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу. Специалисты оценивают его состояние как средней тяжести.

В 14:42 спасатели пожар ликвидировали на площади 0,5 квадратных метра. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов.