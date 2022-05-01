Президент отметил наградами работников экстренной медпомощи – среди них и николаевцы

За весомый личный вклад в оказание медицинской помощи в условиях военного положения, мужество и самоотверженность, выявленные в спасении жизни граждан, добросовестное исполнение профессионального долга Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников экстренной медицинской помощи.

Об этом говорится в Указе Президента Украины №373/2022.

Как известно, 27 мая работники экстренной медицинской помощи отмечали свой профессиональный праздник.

Президент поздравил медиков во время своего вечернего обращения.

– Это люди действительно несгибаемые, действительно смелые, действительно преданные доброму делу. Невозможно даже сосчитать, сколько жизней спасли работники «экстренки». Какими бы ни были условия, каким бы ни было время, они всегда выполняют свою работу. Я благодарен каждому и каждой за действительно скорую помощь и самоотверженную работу. Благодарен за работу во время пандемии. Благодарен, что сейчас во время полномасштабной войны люди имеют доступ к скорой и в районах боевых действий. Благодарен за настоящий героизм, проявляющийся повсюду, который проявляют и фельдшеры, и водители. К сожалению, эта война унесла и жизнь тех, кто делал все, чтобы спасти других. Вечная им память! – сказал Зеленский.