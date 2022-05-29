На Луганщине из-за действий оккупантов выгорело 17 тысяч гектаров леса - сумма ущерба составляет 38,3 миллиарда гривен

В Луганской области российские оккупанты уничтожили более 17 тысяч гектаров леса. Сумма ущерба окружающей среде превышает 38,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.
Отмечается, что в результате пожаров получили повреждения территории природно-заповедного фонда Национальный природный парк «Кременские леса», Гидрологический заказник местного значения «Кременские каптажи» и часть Луганского природного заповедника «Трехизбенская степь».
«Специалисты Госэкоинспекции в Луганской области с помощью современных космических технологий выявили масштабные лесные пожары в Луганской области и произвели расчет ущерба, который составляет 38,3 миллиарда гривен», - говорится в сообщении.