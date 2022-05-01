У берегов Англии после взрыва на борту затонула суперъяхта с дизтопливом за 6 миллионов фунтов

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29.05.2022 10:49

В порту английского города Торки загорелась пришвартованная там суперяхта, которая в результате затонула, на борту судна было 8 тысяч литров топлива.

Об этом сообщает BBC.

Очевидцы рассказали, что огонь пережег веревку, которая пришвартовывала 26-метровую яхту, отправив ее дрейфовать, так что она плыла вдоль пристани, прежде чем врезаться в мост, исполнивший роль баррикады.

Никто не пострадал, но судно затонуло около 18:00.

На ее борту находилось 8 тысяч литров дизельного топлива. Поэтому представитель полиции призвал жителей города не открывать окна.

Агентство по охране окружающей среды изучает последствия происшествия.

Стоимость яхты, по информации Sky News, составляет около £6 млн.

Напомним, как у берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно.

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