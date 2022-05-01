У берегов Англии после взрыва на борту затонула суперъяхта с дизтопливом за 6 миллионов фунтов

В порту английского города Торки загорелась пришвартованная там суперяхта, которая в результате затонула, на борту судна было 8 тысяч литров топлива.
Об этом сообщает BBC.
Очевидцы рассказали, что огонь пережег веревку, которая пришвартовывала 26-метровую яхту, отправив ее дрейфовать, так что она плыла вдоль пристани, прежде чем врезаться в мост, исполнивший роль баррикады.
Никто не пострадал, но судно затонуло около 18:00.
На ее борту находилось 8 тысяч литров дизельного топлива. Поэтому представитель полиции призвал жителей города не открывать окна.
Агентство по охране окружающей среды изучает последствия происшествия.
Стоимость яхты, по информации Sky News, составляет около £6 млн.
A fire has broken out on a superyacht in Torquay, Devon.
Torquay seafront had to be evacuated after the yacht caught fire.
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Напомним, как у берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно.