У берегов Англии после взрыва на борту затонула суперъяхта с дизтопливом за 6 миллионов фунтов

В порту английского города Торки загорелась пришвартованная там суперяхта, которая в результате затонула, на борту судна было 8 тысяч литров топлива.

Об этом сообщает BBC.

Очевидцы рассказали, что огонь пережег веревку, которая пришвартовывала 26-метровую яхту, отправив ее дрейфовать, так что она плыла вдоль пристани, прежде чем врезаться в мост, исполнивший роль баррикады.

Никто не пострадал, но судно затонуло около 18:00.

На ее борту находилось 8 тысяч литров дизельного топлива. Поэтому представитель полиции призвал жителей города не открывать окна.

Агентство по охране окружающей среды изучает последствия происшествия.

Стоимость яхты, по информации Sky News, составляет около £6 млн.

A fire has broken out on a superyacht in Torquay, Devon. Torquay seafront had to be evacuated after the yacht caught fire. Read more here: https://t.co/85VwIKDpTa pic.twitter.com/DIEKaRLyNR — Sky News (@SkyNews) May 28, 2022

Напомним, как у берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно.