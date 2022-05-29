Российские военные возле оккупированного Крыма задержали турецкие рыбацкие судна

Россияне задержали два турецких рыболовных корабля у побережья оккупированного Крыма. На борту судов находятся 12 рыбаков.

Об этом сообщает CNN Türk.

Судна были доставлены на окраину Севастополя. Сообщается, что оккупационные власти полуострова конфисковали рыбу и оштрафовали рыбаков на 30 000 долларов.

Президент кооперативного рыболовного кооператива Румелифенера Яшар Серт сказал, что ни одно из суден не зарегистрировано и не лицензировано, и что это пиратские корабли, занимающиеся браконьерством. Однако, по словам CNN Türk, одно из судее зарегистрированаов порту Гемлик, а другое в Сарьере.